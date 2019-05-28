اتحاد الكرة يستقر على مواعيد مباريات نادي الزمالك المؤجلة قبل أمم أفريقيا

اعلن مصدر من داخل اتحاد الكرة، بأن عامر حسين ريس لجنة المسابقات، قد أنتهي تماما من تحديد التصور النهائي الخاص بالمباريات الثلاثة المؤجلة لنادي الزمالك أمام كل من نادي الإنتاج الحربي ونادي حرس الحدود والجونة، والتي من المقرر أن يعلن عنها مساء الغد الثلاثاء عن جدول الدوري بشكل نهائي ورسمي.

كما أضاف المصدر بأن نادي الزمالك سوف يخوض ثلاث مباريات قبل بطولة كأس أمم أفريقيا، حيث أنه سيقابل فريق حرس الحدود يوم 30 مايو، وسيقابل فريق الإنتاج الحربي يوم 3 يونيو، وسيقابل فريق الجونة في يوم 6 يونيو، كما قد حدد اتحاد كرة القدم يوم 28 يوليو القادم كموعد مبدئي للقاء نادي الزمالك ونادي الأهلي وسيتم الإعلان عنه غدا الثلاثاء.