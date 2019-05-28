انتهاء مباراة الإسماعيلي والجونة بالتعادل السلبي

انتهي الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي والجونة والتي أقيمت على ملعب الجونة بالغردقة، والذي انتهي بالتعادل السلبي لكلا الفريقين، وقد بدأ اللقاء باستحواذ الإسماعيلي، ثم جاءت أخطر الهجمات في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول عن طريق اللاعب أحمد حمدى صانع ألعاب فريق الجونة عندما سدد كرة قوية خرجت بعيدًا عن مرمى الإسماعيلي.

وانتهت أحداث الشوط الثاني كذلك بالتعادل السلبي لكلا الفريقين، وقد ضمن لجونة البقاء في الدوري على حساب الإسماعيلي بعد التعادل السلبي.

وجاء تشكيل فريق الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي

وفي خط الدفاع كلا من: محمد هاشم، باهر المحمدي، أحمد أيمن، أسامة إبراهيم

وفي خط الوسط كلا من: عماد حمدي، محمد الضرف، عبد الرحمن مجدي، مدحت فقوسة

وفي خط الهجوم: بينسون شيلونجو، كريم بامبو

وعن تشكيل الجونة:

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حراسة المرمى: محمود الغرباوى

خط الدفاع: أحمد على، خالد صبحى، محمود الجزار، جوثيم بانوم.

خط الوسط: إسلام عبد النعيم، محمود الشبراوى، محمد النادى، أكرم توفيق .

الهجوم: أحمد ياسر ريان، محمد ناجى “جدو”