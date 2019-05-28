اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل معسكر المنتخب بسبب أزمة المباريات المؤجلة

اعلن احمد مجاهد، عضو اتحاد الكرة، بأن معسكر المنتخب الوطني سيقام في موعده المحدد سابقا في يوم 6 يونيو القادم، استعداد المنتخب الوطني لبطولة كاس الأمم الأفريقية، والتي سوف تقام في الفترة ما بين 21 يونيو وحتى يوم 19 يوليو القادم ما بين الفرق الأفريقية في البطولة.

كما أشار مجاهد، بأنه لن يتم مساس برنامج المنتخب الوطني أو المساس بمعسكر المنتخب، فكان يوجد مقترح بتأجيل معسكر المنتخب من اجل خوض 3 مباريات لنادي الزمالك قبل بدء بطولة كأس الأمم الأفريقية.

كما نشبت أزمة في وقت سابق ما بين عدد من الأندية يتزعمهم نادي الأهلي بسبب طلبه بإنهاء الدوري قبل بداية مباريات أمم أفريفيا، مع خوض الزمالك كل المباريات المؤجلة قبل كان 2019.