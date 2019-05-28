من هو المصري ناصف ساويرس «بطل» أستون فيلا؟

مصراوي
بعد محاولتين لم يكتب لهما الاستمرار في بريطانيا، نجح رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس في محاولته الثالثة للاستثمار في أندية كرة القدم الإنجليزية بالصعود بنادي أستون فيلا أستون فيلا للدوري الأنجليزي الممتاز بعدما توج بطلا لدورة "البلاي أوف" متخطياً منافسه ديربي كاونتي.
أستون أعلن في يوليو الماضى استحواذ ناصف ساويرس عبر شركته التي يقاسمه فيها رجل أعمال أمريكي يُدعى ويس إندز الاستثمارات في النادي.
ولم يحدد بيان النادي الإنجليزي التفاصيل المادية للصفقة، إلا أن تقارير إنجليزية أكدت أن الصيني توني شيا المالك السابق...
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