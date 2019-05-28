تعرف على حجم أرباح ناصف ساويرس بعد صعود أستون فيلا للدوري الإنجليزي الممتاز.. أشترى النادي بـ 40 مليون دولار

كتب: أحمد أبوعقيل

هل خطط ناصف ساويرس لشراء أستون فيلا الإنجليزي هل كان يعلم حجم الأرباح في حالة صعود الفريق للدوري الممتاز؟؟.

استحوز ناصف ساويرس على نادي آستون فيلا الإنجليزي منتصف العام الماضي 2018 في صفقة بلغت قيمتها 40 مليون دولار، ووعد بضخ استثمارات ضخمة لإعادة النادي إلى مكانته، والصعود للدوري الإنجليزي "تشامبيونشيب".

وقالت تقارير إنجليزية أن الصيني توني شيا المالك الحالي للنادي استغنى عن حصة قدرها 55% لشركة NSWE المملوكة لرجلي الأعمال ناصف ساويرس وويس إيدينز خشية الخسائر الضخمة التي كانت متوقعة، والتي كان من المنتظر أن تصل إلى 5 ملايين جنيه استرليني شهريًا بسبب فشل الفريق في التأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ولم يمر سوي 11 شهرًا ، منذ شراء ساويرس ويس إدنس ، المالك المشارك لشركة ميلووكي باكس والملياردير المصري ناصف ساويرس ، 55٪ من أستون فيلا مقابل 40 مليون دولار، ليحصل على 200 مليون دولار قيمة الفوز اليوم بمركز في الدوري الإنجليزي.

وحضر ناصف ساويرس، رجل الأعمال المصرى مالك نادى أستون فيلا، إلى ملعب "ويمبلى" لحضور المباراة التى تجمع بين ناديى أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه أحمد المحمدى نجم منتخب مصر وديربى كاونتى فى نهائى دورة "البلاى أوف" المؤهلة للنسخة القادمة من مسابقة الدورى الانجليزى الممتاز "البريميرليج".

وحسم أستون فيلا أول مقعد فى المباراة الفاصلة المؤهلة للدورى الإنجليزى الممتاز بعد فوزه على وست بروميتش ألبيون بركلات الترجيح بنتيجة 4/3، بعدما تعادل الفريقان فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، بينما تفوق ديربى كاونتى على ليدز يونايتد ضمن منافسات الدور نصف النهائى.