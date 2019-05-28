شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات يوم الإثنين 27/5/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد يوم الاثنين 27/9/2019، إقامة 4 مباريات في الدوري المصري، حيث تعادل مصر المقاصة مع طلائع الجيش 1-1، وفوز المصري البورسعيدي علي الداخلية بثلاثية نظيفة، وتعادل إنبي مع النجوم بهدف لكل منهما، فيما تعادل الجونة مع الإسماعيلي سلبيًا.

وتمكن الجونة من ضمان البقاء في بطولة الدوري الممتاز بعد حصوله علي نقطة أمام الإسماعيلي ووصوله إلى النقطة 37 في ترتيب الدوري.

فيما يواصل الأهلي تصدره بطولة الدوري برصيد 74، بينما يأتي بيراميدز يحتل المركز الثاني برصيد 69 نقطة، والزمالك في المركز الثالث برصيد 66 نقطة.