شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم يتعادل مع إنبى 1 / 1 فى نهاية مشواره بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل النجوم مع إنبى بهدف لمثله فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على استاد بتروسبورت، بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة لمسابقة الدورى العام.

دخل إنبى المواجهة بتشكيل مكون من: "محمود جاد فى حراسة المرمى، على فوزى ورامى صبرى وإبراهيم يحيى وعمرو الحلوانى فى خط الدفاع، محمد أشرف روقا وعبد الرحمن عامر وشيدراك لوكومبى وأحمد شكرى وأحمد رفعت فى خط الوسط، عمر بسام فى خط الهجوم".

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بينما دخل النجوم اللقاء بتشكيل يضم كلاً من: "محمد الشحات فى حراسة المرمى، نادر محمد وخالد عبد الرازق ومحمود صابر وكريم فؤاد فى خط الدفاع، عبد العزيز معوض وأحمد عبد الواحد وجرجس مجدى وإسلام حازم وإسلام الفار فى خط الوسط، صلاح أمين فى خط الهجوم".

وتقدم النجوم بهدف سجله صلاح أمين فى الدقيقة 56 وتعادل عمر فتحى سافيولا لإنبى فى الدقيقة 66 لينتهى مشوار النجوم فى الدورى بهذا التعادل ويعود إلى القسم الثانى.

ويحتل النجوم بتلك النتيجة المركز الأخير بجدول الدوري برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 11 وخسر 18 لقاء وسجل لاعبوه 30 هدفًا وتلقت شباكه 46 هدفًا فيما يحتل إنبى المركز التاسع برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 13 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 39 هدفًا وتلقت شباكه 42 هدفًا.