شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا: وقعت للإسماعيلي وأنتظر موافقة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمود عبد العاطى دونجا لاعب الإسماعيلى المعار من الزمالك إنه وقع على عقود الانضمام للإسماعيلى ويتبقى دفع المقابل المالى للزمالك لإتمام عملية البيع النهائي.

وأضاف: عقدى ينص على انتقالى بشكل مباشر للإسماعيلى بعد انتهاء فترة الاعارة حال موافقتى وبالفعل وقعت وإذا لم يسدد الاسماعيلى المبلغ المالى المستحق باتحاد الكرة أعود لصفوف الزمالك مرة أخرى بداية الموسم الجديد .

وأنهى دونجا حديثه قائلاً: بالفعل تحدث معى مسئولو الزمالك للجلوس لكننى بالفعل وقعت للإسماعيلى والأمر أصبح فى أيدى مسئوليه الآن وانتظر سداد الدراويش للمبلغ .

وانتقل دونجا للإسماعيلى خلال الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة مع وضع بند البيع النهائي.