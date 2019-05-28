شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يمنح الحاوي وصلاح محسن جرعات إضافية في المران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض وليد سليمان وصلاح محسن لاعبا الأهلى تدريبات إضافية فى نهاية مران الفريق الذى أقيم مساء اليوم على ملعب التتش. وخاض صلاح محسن تدريبات منفردة للتعامل مع الكرات العرضية، فيما خصص الجهاز الفنى فقرة فى نهاية المران لـ وليد سليمان للتعامل مع الضربات الثابتة. وحرص مارتن لاسارتي، المدير الفني، على عقد جلسات منفردة مع أكثر من لاعب؛ لتحفيزهم للمرحلة المقبلة، ولتجهيز جميع اللاعبين من الناحيتين الفنية والمعنوية.

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