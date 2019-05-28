شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الزمالك يشارك فى تقسيمة المران كـ"لاعب" بسبب إصابة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عماد السيد حارس الزمالك فى التقسيمة التى أقيمت بتدريبات الفريق اليوم كلاعب بسبب الإصابة التى يعانى منها فى اليد وذلك للحفاظ على لياقته البدنية والفنية.

وأدى اللاعبون الذين لم يشاركوا فى لقاء نهضة بركان المغربى أمس بنهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية فقرة تكتيكية تحت إشراف جروس المدير الفنى للفريق استعدادًا لمواجهة الإنتاج التى ستقام يوم الخميس المقبل، فى المباراة المؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز.

كان الزمالك قد توج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان فى المباراة التى جمعت الفريقان على استاد برج العرب، والتى فاز الأبيض بلقبها عقب الفوز على الفريق المغربى بركلات الترجيح عقب الفوز فى الإياب بهدف نظيف وكان الذهاب قد انتهى بنفس النتيجة ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح التى فاز فيها الأبيض بنتيجة 5 / 3.