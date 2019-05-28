شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يهزم الأهلى فى انطلاق الدورة الثلاثية لسوبر اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق كرة اليد بنادى سبورتنج على نظيره الأهلى بنتيجة 21/19 فى إطار أولى جولات الدورة الثلاثية لتحديد بطل سوبر اليد المحلى لموسم 2018 / 2019 على صالة أكتوبر الدولية والتى تستمر لمدة 3 أيام متتالية . يلتقى سبورتنج مع طلائع الجيش اليوم الثلاثاء فى العاشرة مساءً فى إطار ثاني الجولات. ويشهد ختام الدورة لقاء بين طلائع الجيش والأهلى فى العاشرة مساء أيضًا، حيث تقام المسابقة بحضور حاملى بطاقات الاتحاد وأعضاء الأندية.

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