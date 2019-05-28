شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. درويش وعمارة في إفطار نقابة المهن الرياضية بالمركز الأولمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضاف المركز الأولمبى بالمعادي، الإفطار السنوى لنقابة المهن الرياضية، أمس الاثنين، بحضور عبد المنعم عمارة رئيس المجلس القومي للرياضة السابق، وكمال درويش رئيس نادي الزمالك السابق، والمهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

حضر الإفطار السنوي كل من مجدي أبو فريخة رئيس اتحاد السلة، وعمرو سليم رئيس اتحاد التايكوندو، ومجدي المتناوي المتسشار القانوني للاتحاد الافريقي لكرة القدم، وأحمد الشيخ مدير إدارة شئون مكتب وزير الشباب والرياضة.

وشهد المركز الأولمبى عقب الإفطار السنوى صالون ثقافى حول الذكاء الاصطناعى واستخدام التكنولوجيا .





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