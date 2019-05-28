جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات يوم الاثنين 27/5/2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل أحمد على لاعب المقاولون العرب، احتلال صدارة جدول تريبت هداف الدوري المصري برصيد 18 هدف، بعد إقامة 4 مباريات في الدوري المصري يوم الإثنين 27/9/2019، حيث تعادل مصر المقاصة مع طلائع الجيش 1-1، وفوز المصري البورسعيدي علي الداخلية بثلاثية نظيفة، وتعادل انبي مع النجوم بهدف لكل منهما، فيما تعادل الجونة مع الاسماعيلي سلبياً. ويتقاسم كل من خالد قمر لاعب الاتحاد السكندرى ومحمود علاء لاعب الزمالك المركز الثانى برصيد 14 هدفا .

جدول هدافي الدوري

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