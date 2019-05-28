شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: ثابت البطل "مثلى الأعلى".. وفلوس الشحات تشترى كل نجوم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، إن الراحل ثابت البطل أحد أبرز أيقونات الأهلى هو مثله الأعلى بالإضافة إلى عدد من الزملكاوية.

تابع أمير مرتضى خلال استضافته فى قناة المحور، أن موقف النادى من كهربا صانع ألعاب الفريق بأنه سيتم الانتظار لنهاية الموسم، وسيتم عقد جلسة معه لكى يتم ترضيته بالصورة المناسبة بشأن عقده حتى يركز بشكل كامل مع الفريق مثل طارق حامد، وإن كان لديه عرضاً وقتها للاحتراف سيتم مناقشته.

أما فيما يخص التعاقد مع التوجولى لابا كودجو مهاجم نهضة بركان المغربى، أوضح أمير مرتضى إن الوقت غير مناسب للحديث عن التعاقدات الخاصة بالموسم الجديد، وسيتم الحديث فى ذلك الملف بعد نهاية الفريق لموسمه، خاصة إن مازال لديه ارتباطات فى بطولة الدورى تعتبر حاسمة لمشواره فى البطولة.

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وقال المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، إن الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق عقده مازال ممتدا مع الفريق وهو مستمر مع الأبيض فى الموسم الجديد، فيما رد على مسألة استكمال الدورى بدون دوليين قائلا:"هذا الأمر غير مطروح بالنسبة لنا، فلن يكون لدينا حارس، فجنش سينضم للمنتخب الأول، وعمر صلاح للأولمبى، وعماد السيد مصاب، فكيف نلعب وليس لدينا حارس مرمى للعب؟".

فيما اختتم المشرف العام على الكرة بالزمالك تصريحاته بأنه فى حالة رحيل السويسرى كريستيان جروس حيث سينتهى عقده بنهاية الشهر الجارى يفضل أن يتولى أيضا مدير فنى أجنبى من مدرسة معينة قيادة الفريق فى الموسم الجديد.

كما رد أمير مرتضى على المقارنة بين حسين الشحات لاعب الأهلى وأحمد سيد زيزو لاعب الزمالك المنضمان إلى الفريقان فى شهر يناير الماضى قائلا:"ضمينا زيزو مقابل 4 ملايين جنيه ولم يخذلنا.. وأعطونى سعر ضم حسين الشحات إلى الأهلى وسأضم إفريقيا كلها وليس لاعبا واحد".