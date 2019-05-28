شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الجونة يضمن البقاء في الدوري بعد التعادل أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت مباراة الجونة والإسماعيلى بالتعادل السلبى ضمن مباريات الجولة الـ34 والأخيرة لمسابقة الدوري العام فى المباراة التى جمعتهما على ملعب الجونة بمدينة الغردقة وبهذة النتيجة ضمن الفريق الساحلى البقاء رسميًا فى بطولة الدورى الممتاز.

الشوط الأول

استحوذ لاعبى فريق الإسماعيلى على ربع الساعة الأول من اللقاء حيث تقدم مهاجمى الدرويش عن طريق المهاجم شيلونجو وكريم بامبو فى غياب تام للاعبى فريق الجونة.

وتعرض إسلام عبد النعيم صانع العاب فريق الجونة لإصابة بالغة بالدقيقة 29 وخرج على أثرها من المباراة ونزول أحمد حمدى بديلاً عنه وجاءت هجمات الفريق الساحلى لم تهدد مرمى محمد فوزى حارس مرمى فريق الدراويش.

الشوط الثانى

وبدأ أحداث الشوط الثانى قوية من قبل لاعبى الجونة حيث أضاع أحمد ياسر ريان انفراد لفريقه بالدقيقة 49 بعد تسديد الكرة بعيدًا عن مرمى الإسماعيلى بينما جاء الرد سريعًا من قبل كريم بامبو مهاجم فريق الدرايش بعد ما انفرد بمرمى الجونة ولكن الحارس محمود الغرباوى تصدى لها.

وجاء الاستحواذ من قبل لاعبى الجونة على معظم أحداث الشوط الثانى ولكن دون فاعلية هجومية قوية على مرمى فريق الإسماعيلى.

وجاء تشكيل الإسماعيلى بقيادة محمود جابر كالتالى:

في حراسة المرمى : محمد فوزي

خط الدفاع: أحمد أيمن - باهر المحمدي - محمد هاشم - أسامة إبراهيم

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خط الوسط: عبد الرحمن مجدي - محمد الضرف- عماد حمدي - مدحت فقوسة

خط الهجوم: كريم بامبو - بينسون شيلونجو

بينما جاء تشكيل الجونة كالتالى:

فى حراسة المرمى : محمود الغرباوى

فى خط الدفاع: أحمد على، خالد صبحى، جوثيم بانوم، محمود الجزار

فى خط الوسط : أكرم توفيق، محمود الشبراوى ، محمد النادى ، أسلام عبد النعيم .

فى الهجوم: أحمد ياسر ريان ومحمد ناجى "جدو"