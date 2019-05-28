شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات يوم الإثنين 27/5/2019 في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدوري المصري يوم الإثنين 27/9/2019، إقامة 4 مباريات، حيث واجه مصر المقاصة نظيره طلائع الجيش، والمصري البورسعيدي أمام الداخلية، وواجه إنبي نظيره النجوم، واستضاف الجونة نظيره الإسماعيلي. المقاصة 1 - 1 الطلائع فى آخر مواجهاتهما بالدورى تعادل مصر المقاصة مع طلائع الجيش بنتيجة 1 / 1 فى المباراة التى جمعتهعما مساء أمس الإثنين، على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن مواجهات الجولة الـ34 والأخيرة لمسابقة الدوري. المصرى يهزم الداخلية 3-0 ويقترب من حسم المركز الرابع فاز فريق النادى المصرى على نظيره الداخلية بثلاثة أهداف نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بينهما ضمن منافسات الأسبوع الـ34 بالدورى العام. Advertisements انتهت مباراة الجونة والإسماعيلى بالتعادل السلبى ضمن مباريات الجولة الـ34 والأخيرة لمسابقة الدوري العام فى المباراة التى جمعتهما على ملعب الجونة بمدينة الغردقة وبهذة النتيجة ضمن الفريق الساحلى البقاء رسميًا فى بطولة الدورى الممتاز. تعادل النجوم مع إنبى بهدف لمثله فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على استاد بتروسبورت، بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة لمسابقة الدورى العام. النجوم يتعادل مع إنبى 1 / 1 فى نهاية مشواره بالدورى الجونة يضمن البقاء في الدوري بعد التعادل أمام الإسماعيلى المقاصة 1 - 1 الطلائع فى آخر مواجهاتهما بالدورى

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