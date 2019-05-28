شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة جروس مع لاعبى الزمالك فى أول تدريب بعد التتويج بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، جلسة مع اللاعبين، على هامش التدريبات الجماعية التى أقيمت على ملعب النادى بميت عقبة، فى إطار الاستعداد لمواجهة الإنتاج الحربى المقرر لها يوم 30 من شهر مايو الجارى، ضمن مؤجلات الأسبوع 31 بالدورى الممتاز.

وحرص جروس على تهنئة اللاعبين بعد التتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة فى تاريخ الزمالك، مشيدًا بالروح القتالية للاعبين خلال مواجهة نهضة بركان المغربى، وإصرارهم على الفوز باللقب الأفريقي.

وتوج الزمالك بالكونفدرالية عقب الفوز على نهضة بركان المغربى بركلات الترجيح عقب الفوز فى الإياب بهدف نظيف وكان الذهاب قد انتهى بنفس النتيجة ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح التى فاز فيها الأبيض بنتيجة 5 / 3.

وطالب جروس من لاعبى الزمالك، غلق ملف الكونفدرالية الأفريقية والتركيز فى بطولة الدورى، مشددًا على ضرورة المنافسة بشراسة على اللقب وعدم التهاون.