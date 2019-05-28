شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أول تدريب للزمالك بعد حصد الكونفدرالية والاستعداد للإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، تدريبات الفريق مساء أمس الإثنين، على ملعب النادى، استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربى المقرر لها يوم الخميس المقبل، فى اللقاء المؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز.

وعقد جروس، جلسة مع اللاعبين، وحرص الخواجة على تهنئة اللاعبين بعد التتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة فى تاريخ الزمالك، مشيدًا بالروح القتالية للاعبين خلال مواجهة نهضة بركان المغربى، وإصرارهم على الفوز باللقب الأفريقي.





وطالب جروس من لاعبى الزمالك، غلق ملف الكونفدرالية الأفريقية والتركيز فى بطولة الدورى، مشددًا على ضرورة المنافسة بشراسة على اللقب وعدم التهاون.





وأدى اللاعبون الذين شاركوا في لقاء نهضة بركان المغربى، تدريبات استشفاء فى جمانيزيوم النادى، فيما حصل طارق حامد ومحمود الونش ومحمود جنش لاعبو الزمالك علي راحة من التدريبات الجماعية، وشارك عماد السيد حارس الزمالك فى التقسيمة التى أقيمت بتدريبات الفريق كلاعب بسبب الإصابة التى يعانى منها فى اليد وذلك للحفاظ على لياقته البدنية والفنية.





كان الزمالك قد توج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد برج العرب، والتى فاز الأبيض بلقبها عقب الفوز على الفريق المغربى بركلات الترجيح عقب الفوز فى الإياب بهدف نظيف وكان الذهاب قد انتهى بنفس النتيجة ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح التى فاز فيها الأبيض بنتيجة 5 / 3.

















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