"فيتو" ضد الأهلي وشراء أفريقيا بقيمة الشحات وفلسفة النجم فى 10 تصريحات نارية لأمير مرتضى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

أطلق أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك 10 تصريحات نارية خلاله حلوله ضيفاً على برنامج "الزمالك اليوم " الذي يبث عبر قناة المحور.

وينقل الخليج 365 أبرز ما قاله أمير مرتضى منصور عن 10 ملفات وهي:

1- فكرت فى الاستقالة

كشف نجل رئيس الزمالك عن تفكيره فى الاستقالة من منصبه وقال " عدم انتظام الدوري جعلني مشتت وأفكر فى الاستقالة من منصبي، لا يمكن أن تقوم بالتخطيط السليم فى ظل هذا التضارب فأنت لا تعلم من ستواجه وأين ستسافر".

2- الرد على عبد الحفيظ

رد المشرف العام على الكرة بالزمالك على سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي وقال " هاجمني ووصفني بالتعالي والعنجهية وهذه التصريحات تقلل من قيمة ناديه والمنصب الذي يتقلده".

وأضاف " عندما تحدثت عن منافس الزمالك على بطولة الدوري كنت أعبر عن وجهة نظري، قلت أن الأهلي ليس منافساً على لقب الدوري بسبب أن الفريق الأحمر كان يملك 12 مباراة مؤجلة".

وأكمل " قبل أن أتولى منصب المشرف العام على الكرة بالزمالك تابعت كل تصريحات المنافسين ومنهم عبد الحفيظ وأملك تفسيراً لتصريحاته".

وفسر " عبد الحفيظ ليس نجماً من نجوم الصف الأول، ليس غالي وتريكة وبركات وهو مجرد لاعب شارك فى بطولات ناديه بالجهد وهو يحاول تعويض هذا الفارق بتصريحاته فى منصب مدير الكرة ".

وأنهى "عبد الحفيظ خفيف وتصريحاته مجرد شو تتناقله صفحات السويشال ميديا ولا اتأثر بها".

3- صفقات الأهلي

وحول رأيه فى صفقات الأهلي الشتوية قال أمير "شعرت بالارتياح عقب انتهاء فترة الانتقالات الشتوية وابرام الأهلي لمجموعة من الصفقات التى أراها جاءت تلبية لرغبات الجماهير".

4- 6.5 مليون

أنتقد أمير مرتضى قيمة صفقة انتقال حسين الشحات من العين الإماراتي إلى الأهلي والتى قدرها بنحو 6.5 مليون دولار مشدداً على المبالغة فى قيمة اللاعب فى المقارنة مع أحمد سيد مصطفي زيزو.

وقال أمير " اعطني هذه القيمة وأنا اشتري أفريقيا كلها".

5- الهجوم على شوبير

فتح المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك النار على أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة بسبب مؤجلات بطولة الدوري الممتاز.

وقال أمير " أثق فى هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد وخالد لطيف وحازم امام عضوا اتحاد كرة القدم ولكن لا أثق فى شوبير من هو ليصبح الرجل الثاني لاتحاد الكرة وما هي مؤهلاته؟".

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وفسر " شوبير لا يصلح ليكون عضواً فى اتحاد الكرة كل مؤهلاته أنه حارس مرمى سابق وإعلامي ولكن ما علاقة هذا بالإدارة".

وأكمل " هناك تضارباً للمصالح شوبير نائب لرئيس اتحاد الكرة ونجله حارساً في صفوف الأهلي".

6- فيتو ضد اقتراح اتحاد الكرة

رفض أمير مرتضى اقتراح اتحاد الكرة باستكمال بطولة الدوري بدون الدوليين لوجود 8 لاعبين فى المنتخبات المختلفة وذلك رداً على موافقة الأهلي.

واشترط اتحاد الكرة موافقة جميع الأندية على هذا الاقتراح وهو ما يعطي الأبيض حق "الفيتو" أو الاعتراض الذى يلغي القرار.

7- جروس

أكد أمير أن مصير السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريقه سيتحدد خلال الساعات المقبلة مشدداً على أن طلباته المالية قد تنهى التعاقد .

وقال المشرف على الكرة بالزمالك: "عقد جروس ينتهي بعد يومين، وسيتم عقد جلسة معه للحديث عن ملف التجديد وفقًا لظروف الطرفين وهذا شرط بقاءه".

وأكمل: "جروس حقق بطولتين مع الزمالك هما السوبر المصري السعودي والكونفدرالية، ولكن في حال طلبه لمقابل مادي أعلى من إمكانياتنا فإنه سينهي العلاقة".

8- كهربا

ورداً على موقف كهربا قال أمير " لم يتحدد بعد وهو لاعباً حتى الأن فى صفوف نادي الزمالك وكل ما يتردد عن انتقاله للأهلي مجرد شائعات ".

وكشف "من الوارد أن يرحل أو يبقي عقب نهاية الموسم ، الامر قيد الدراسة والزمالك لن يتوقف على أحد ".

9- فلسفة النجم الساحلي

أشاد أمير مرتضى منصور بفلسفة نادي النجم الساحلي فى بيع اللاعبين واحلال وتجديد الفريق وفى نفس الوقت المنافسة على البطولات كاشفاً أنه يسعي لتطبيق هذه التجربة.

وقال أمير " النجم الساحلي تغير كلياً عن العام الماضى ودائماً ما يكون النهائيات ولا يتأثر تجربة رائعة وملهمة".

10 - عبد الله السعيد مضر

كشف أمير عن رفضه للتعاقد مع عبد الله السعيد نجم بيراميدز فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية بسبب عدم جدوى التعاقد مع اللاعب.

وقال " عبد الله السعيد نجماً ويمتلك امكانات عالية ولكن رأيت أن وجود فى الفريق الفترة الماضية مضراً ".