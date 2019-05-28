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الزمالك يعلن موقفه من اقتراح استكمال الدوري بدون اللاعبين الدوليين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، عن رفض فريقه خوض منافسات بدون اللاعبين الدوليين.

وأشار أمير مرتضى في تصريحات عبر قناة المحور، إلى أن فريقه يمتلك عدد كبير من اللاعبين الدوليين، وهو ما يصعب الموافقة على الاقتراح.

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن في وقت سابق من يوم الاثنين، عن وجود اقتراح بخوض المباريات المتبقية من الدوري المصري بدون الدوليين، لإنهاءه قبل منافسات كأس أمم أفريقيا.

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وقال المشرف على الكرة في الزمالك: "الأمر مرفوض، فمثلًا في مركز حراسة المرمى يوجد لدينا محمود جنش دوليًا، وعماد السيد المصاب، ولا يتبقى إلا عمر صلاح".

وأكمل: "كذلك لدينا عدد من اللاعبين الدوليين في كل المراكز، منهم مثلًا محمود علاء ومحمود حمدي الونش في الدفاع، وطارق حامد في الوسط".

وأردف: "كذلك فرجاني ساسي إذا اتم شفاءه سيتواجد مع منتخب تونس وخالد بوطيب مع المغرب، وغيرهم آخرين مع منتخب مصر".

واختتم: "هذا الأمر مستحيل أن يحدث وغير مقبول من جانبنا، وإلا لنلعب بالشباب والناشئين وقتها".

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