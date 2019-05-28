محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:
أعلن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، عن رفض فريقه خوض منافسات الدوري المصري بدون اللاعبين الدوليين.
وأشار أمير مرتضى في تصريحات عبر قناة المحور، إلى أن فريقه يمتلك عدد كبير من اللاعبين الدوليين، وهو ما يصعب الموافقة على الاقتراح.
وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن في وقت سابق من يوم الاثنين، عن وجود اقتراح بخوض المباريات المتبقية من الدوري المصري بدون الدوليين، لإنهاءه قبل منافسات كأس أمم أفريقيا.
وقال المشرف على الكرة في الزمالك: "الأمر مرفوض، فمثلًا في مركز حراسة المرمى يوجد لدينا محمود جنش دوليًا، وعماد السيد المصاب، ولا يتبقى إلا عمر صلاح".
وأكمل: "كذلك لدينا عدد من اللاعبين الدوليين في كل المراكز، منهم مثلًا محمود علاء ومحمود حمدي الونش في الدفاع، وطارق حامد في الوسط".
وأردف: "كذلك فرجاني ساسي إذا اتم شفاءه سيتواجد مع منتخب تونس وخالد بوطيب مع المغرب، وغيرهم آخرين مع منتخب مصر".
واختتم: "هذا الأمر مستحيل أن يحدث وغير مقبول من جانبنا، وإلا لنلعب بالشباب والناشئين وقتها".
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يعلن موقفه من اقتراح استكمال الدوري بدون اللاعبين الدوليين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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