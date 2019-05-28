ملف الاثنين.. المحمدي في البريمير ليج .. والاتحاد المغربي يشكو حكم نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض لكم يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الاثنين الموافق 27 مايو 2019.
أمير مرتضي لشوبير: من أنت لتكون نائباً لرئيس اتحاد الكرة؟
جروس يقود مران الزمالك رغم تصريحات رئيس النادي
رسميًا.. الجونة يضمن البقاء في الدوري بتعادل مع الإسماعيلي
الاتحاد المغربي يشكو حكم مباراة الزمالك ونهضة بركان بسبب جنش
بالفيديو.. المحمدي يقود أستون فيلا للتأهل للدوري الإنجليزي بعد غياب 3 مواسم
بيان رسمي.. اتحاد الكرة يدرس مقترح استكمال الدوري دون الدوليين
الزمالك يصدر بيانا رسميا عن.. جدول الدوري وتأجيل مباراة المقاولون والأهلي
قائمة المغرب لأمم إفريقيا.. استدعاء بوطيب وغياب أزارو وأحداد
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