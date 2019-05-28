الزمالك: شرط واحد قد يعجل برحيل جروس .. والبديل أجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، أن مصير السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريقه سيتحدد خلال الساعات المقبلة مشدداً على أن طلباته المالية قد تنهى التعاقد .

وينتهي عقد جروس الذى حقق لقب السوبر الدوري السعودي والكونفيدرالية بنهاية الشهر الحالي قبل نهاية بطولة الدوري الممتاز.

وقال مرتضى في تصريحات عبر قناة المحور، إلى أنه سيتم عقد جلسة بين مسؤولي الزمالك وجروس خلال الساعات المقبلة من أجل التفاوض حول تجديد عقده.

وقال المشرف على الكرة بالزمالك: "عقد جروس ينتهي بعد يومين، وسيتم عقد جلسة معه للحديث عن ملف التجديد وفقًا لظروف الطرفين وهذا شرط بقاءه".

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وأكمل: "جروس حقق بطولتين مع الزمالك هما السوبر المصري السعودي والكونفدرالية، ولكن في حال طلبه لمقابل مادي أعلى من إمكانياتنا فإنه سيصعب التجديد له".

وأضاف "تقدمت باقتراح لمجلس إدارة نادي الزمالك من أجل مد عقد جروس لحين انتهاء المسابقات التي ننافس عليها، ومن ثم التفاوض معه لتجديد العقد، وهذه هي رغبة الإدارة".

واختمم " فى حالة رحيل جروس سيكون البديل أجنبي "

الجدير بالذكر أن رئيس نادي الزمالك سبق وأن صرح أن فترة تواجد جروس مع الفريق قد انتهت بالفعل، وذلك بعد تتويج الفريق بكأس الكونفدرالية الأفريقية مباشرةً.