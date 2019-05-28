مران الأهلي.. مشاركة أزارو.. وتدريبات إضافية لسليمان ومحسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تدريباته على ملعب التتش، تحت قيادة مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق.

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن مران الأهلي شهد تدريبات إضافية للثنائي وليد سليمان، وصلاح محسن، لاعبا الفريق، حيث خاض محسن تدريبات منفردة للتعامل مع الكرات العرضية.

ومن جانبه خصص الجهاز الفني فقرة في نهاية المران لوليد سليمان للتعامل مع الضربات الثابتة.

وحرص مارتن لاسارتي، المدير الفني، على عقد جلسات منفردة مع أكثر من لاعب؛ لتحفيزهم للمرحلة المقبلة، ولتجهيز جميع اللاعبين من الناحيتين الفنية والمعنوية.

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وأدى أحمد الشيخ، جلسة في الجيم، قبل انطلاق مران الفريق، حيث يخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي بعد تعرضه لكدمة في كاحل القدم، أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي.

وفي سياق متصل، خاض حراس الفريق تدريبات قوية، تحت إشراف طارق سليمان، مدرب الحراس، بمشاركة شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، وأحمد طارق؛ خماسي حراس مرمى الفريق.

وخصص لاسارتي، فقرة في مران الفريق، للتدريب على العرضيات والتصويبات، واشتملت في بدايتها على جانب بدني، وأشرف على تنفيذ هذه الفقرةـ سامي قمصان وسبيستيان، المدربان المساعدان، وأليخاندرو خافيير، مخطط الأحمال.

وقرر لاسارتي، تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين أشرف عليها مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، ومحمد يوسف، المدرب العام، وحرص الجهاز الفني على الحديث إلى اللاعبين أكثر من مرة لتنفيذ بعض التعليمات الفنية.

وانتظم الدولي المغربي، وليد أزارو، مهاجم الفريق في مران الفريق الجماعي، بعد تعافيه من آلام الكتف التي اشتكى منها عقب انتهاء مباراة الإسماعيلي الأخيرة في بطولة الدوري العام.