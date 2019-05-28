محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: فتح أمير منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك النار على أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة بسبب مؤجلات بطولة الدوري الممتاز. وقال أمير عبر برنامج الزمالك اليوم " أثق فى هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد وخالد لطيف وحازم امام عضوا اتحاد كرة القدم ". وتابع " من هو شوبير ليصبح الرجل الثاني لاتحاد الكرة وما هي مؤهلاته؟". Advertisements وفسر " شوبير لا يصلح ليكون عضواً فى اتحاد الكرة كل مؤهلاته أنه حارس مرمى سابق وإعلامي ولكن ما علاقة هذا بالإدارة". وأكمل " هناك تضارباً للمصالح شوبير نائب لرئيس اتحاد الكرة ونجله حارساً في صفوف الأهلي". وأنهي " اعتقد أن شوبير متحيزاً فى عمله".

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كانت هذه تفاصيل خبر أمير مرتضي لشوبير: من أنت لتكون نائباً لرئيس اتحاد الكرة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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