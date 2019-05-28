جروس يقود مران الزمالك رغم تصريحات رئيس النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:
تواجد كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك، في مران فريقه المقام على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، في وقت متأخر من مساء الاثنين.
وأفاد مراسل الخليج 365، بأن جروس تواجد في ملعب مران الزمالك بشكل طبيعي، ليقود التدريب التالي لتتويج فريقه بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وجاء تواجد جروس، على الرغم من تصريحات رئيس نادي الزمالك بأن مسيرة المدير الفني السويسري مع الفريق قد انتهت بالفعل.
وصرح رئيس الزمالك في الساعات الأولى من يوم الاثنين، ليؤكد على أن مواجهة الفريق أمام نهضة بركان المغربي كانت الأخيرة للمدير الفني السويسري.
وشهد المران، خوض اللاعبين الذين شاركوا في مواجهة نهضة بركان لتدريبات استشفائية خفيفة، في الوقت الذي تغيب فيه طارق حامد عن التواجد بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني.
الجدير بالذكر أن الزمالك نجح في التتويج بطلًا للكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي، قبل أن يخوض مواجهة الدوري المصري المقبلة، أمام الانتاج الحربي.
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