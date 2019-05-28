المصري يفوز على الداخلية وينفرد بالمركز الرابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أحكم النادي المصري، قبضته على المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما تفوق على الداخلية بثلاثة أهداف نظيفة مساء اليوم، الاثنين، بالجولة 34 والأخيرة من المسابقة.

ثلاثية المصري جاءت عن طريق سعيدو سانبوري في الدقيقتين 51 من اللقاء عن طريق ركلة جزاء و90+3 من كرة ثابتة، بينما سجل عمرو موسى هدفًا في الدقيقة 79 من كرة رأسية.

وارتفع رصيد المصري إلى النقطة 52 في المركز الرابع بترتيب الدوري، بفارق خمس نقاط عن المقاولون العرب الذي يحل خامسًا ويتبقى له مباراتين ضد الأهلي والزمالك.

وسبق أن تأكد هبوط الداخلية إلى دوري الدرجة الأولى في مصر بعدما تأكد احتلاله للمركز 17 في الترتيب، بعدما توقف رصيده عند 27 نقطة.