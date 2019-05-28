اتحاد الكرة يستقر على موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.
استقر اتحاد الكرة، على موعد لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، في ختام الدوري الممتاز للموسم الحالي وسيكون بعد الانتهاء من بطولة
ووضع اتحاد الكرة يوم 28 يوليو المقبل موعدًا لقمة الأهلي والزمالك، في التصور الذي سيتم إعلانه اليوم الثلاثاء.
يذكر أن الزمالك سيواجه الإنتاج الحربي وحرس الحدود والجونة قبل أمم أفريقيا.
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