محمود جابر يعتذر للاعبي الإسماعيلي

أعرب محمود جابر المدرب العام للفريق الأول بالنادي الإسماعيلى عن عدم رضاه بمستوى الفريق فى مواجهة الجونة التى انتهت بالتعادل السلبى بالجولة الأخيرة لمسابقة الدورى الممتاز.
وقال رغم الأداء الذى لم يكن مميزاً بعد ما قدمة لاعبيالفريق أمام الأهلى، والفريق أضاع فرص بالجملة امام الجونة كانت كفيلة بحسم المباراة لصالحهم.
وأضاف انه بيعذر بعض اللاعبين فى ظل حالة الاجهاد والإرهاق الذى يعاني منه نظراً
وواصل أن مواجهة الجونة لم تكن سهلة على الاطلاق لرغبة المنافس فى حصد أفضل نتيجة أمام الإسماعيلي لضمان البقاء فى الدورى.
وأختتم جابر انه سعيد بالمستوى الذى قدمه اللاعبين الصاعدين واعتبره احد اهم المكاسب.
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