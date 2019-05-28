أعرب محمود جابر المدرب العام للفريق الأول بالنادي الإسماعيلى عن عدم رضاه بمستوى الفريق فى مواجهة الجونة التى انتهت بالتعادل السلبى بالجولة الأخيرة لمسابقة الدورى الممتاز. وقال رغم الأداء الذى لم يكن مميزاً بعد ما قدمة لاعبي الفريق أمام الأهلى، والفريق أضاع فرص بالجملة امام الجونة كانت كفيلة بحسم المباراة لصالحهم. الفريق أمام الأهلى، والفريق أضاع فرص بالجملة امام الجونة كانت كفيلة بحسم المباراة لصالحهم. وأضاف انه بيعذر بعض اللاعبين فى ظل حالة الاجهاد والإرهاق الذى يعاني منه نظراً لضغط المباريات وضيق الوقت خلال الفترة الماضية ، بجانب الغيابات التى ساهمت فى تراجع المستوى. وواصل أن مواجهة الجونة لم تكن سهلة على الاطلاق لرغبة المنافس فى حصد أفضل نتيجة أمام الإسماعيلي لضمان البقاء فى الدورى. وأختتم جابر انه سعيد بالمستوى الذى قدمه اللاعبين الصاعدين واعتبره احد اهم المكاسب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمود جابر يعتذر للاعبي الإسماعيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.