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حازم امام يعزم مجلس الجبلاية على حفل افطار على شرف "شوبير"

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نجح حازم امام عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة في احتواء الازمة الاخيرة التي تصاعدت مع  زميله بالمجلس احمد  شوبير خلال اجتماع اليوم

 وضح رغبة كل طرف من الطرفين في

احتواء الازمة مع وجود بعض اعضاء المجلس المقربين منهما  الراغبين في تقريب وجهات نظرهما.

 واصر حازم بعد انتهاء جلسة المجلس على عزومة

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جميع اعضاء المجلس على حفل افطار بمنزله للتأكيد على  انى الصلح خير ومفيش بين الأصحاب زعل؟!

 كان قد حصل سوء تفاهم بين حازم امام واحمد شوبير لإحساس الاول بمجاملة  الثاني للأهلي خلال اجتماع الاندية لحل ازمة المؤجلات بالدوري.

 

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