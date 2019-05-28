نجح حازم امام عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة في احتواء الازمة الاخيرة التي تصاعدت مع زميله بالمجلس احمد شوبير خلال اجتماع اليوم وضح رغبة كل طرف من الطرفين في احتواء الازمة مع وجود بعض اعضاء المجلس المقربين منهما الراغبين في تقريب وجهات نظرهما. احتواء الازمة مع وجود بعض اعضاء المجلس المقربين منهما الراغبين في تقريب وجهات نظرهما. واصر حازم بعد انتهاء جلسة المجلس على عزومة جميع اعضاء المجلس على حفل افطار بمنزله للتأكيد على انى الصلح خير ومفيش بين الأصحاب زعل؟! كان قد حصل سوء تفاهم بين حازم امام واحمد شوبير لإحساس الاول بمجاملة الثاني للأهلي خلال اجتماع الاندية لحل ازمة المؤجلات بالدوري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حازم امام يعزم مجلس الجبلاية على حفل افطار على شرف "شوبير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.