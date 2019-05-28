الخماسي الحديث يتوج ببرونزية الزوجي المختلط بكأس العالم بالتشيك للكبار

توج الزوجي المختلط المصري المكون من سلمي أيمن و مهند طارق بالميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للخماسي الحديث التي اختتمت اليوم بالتشيك. بالتشيك. و جاء الفريق المصري في المركز الثالث برصيد ١٤٦١ نقطة خلف الزوجي البريطاني الذي حصد الذهبية برصيد ١٤٨٦ نقطة و الزوجي الالماني الذي فاز بالفضية برصيد ١٤٧٠ نقطة. الجدير بالذكر أن مصر شاركت في منافسات الزوجي المختلط بكأس العالم للكبار بفريق تحت ٢١ سنة.

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