أمير عزمي مجاهد: لسنا من انتظر صفقات يناير لنلعب مبارياتنا

أكد أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد بالزمالك، أن الفريق قادر على تحقيق بطولة الدوري الممتاز خلال الموسم الحالي.
وقال عزمي في تصريحات تليفزيونية "أؤمن بقدرة الزمالك على الفوز بالدوري الممتاز، وأؤكد للجماهير أن البطولة لن تخرجمن القلعة البيضاء".
وتابع " ليس نحن من نتهم بعدم تكافؤ الفرص، بل الفرق الأخرى التي لعبت مباريات من الدور الأول بعدما تعاقدت مع الصفقات الشتوية في
وواصل " جماهير الزمالك عظيمة، ولا يوجد ما يصف ما تقدمه من مساندة للفريق، وخاصة في نهائي الكونفدرالية، والان اقول للمنتقدين نحن ابطال افريقيا".
واختتم "تركيز الزمالك سيكون منصب خلال الفترة المقبلة لحسم بطولة الدوري الممتاز، لأنها الأهم بالنسبة لنا، واتمنى أن يتوفر العدل خلال المسابقة".
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