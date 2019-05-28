حمادة صدقي: حققت المطلوب مع الجونة

أكد حمادة صدقي المدير الفني للجونة، أن التعادل أمام الإسماعيلي، كان نتيجة جيدة، خاصة بعد أن ضمن الفريق الإستمرار في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

وتعادل الجونة مع الإسماعيلي سلبياً، في الجولة الـ 34 من الدوري الممتاز، ليضمن الفريق الهروب من شبح الهبوط.

وقال صدقي في تصريحات عبر فضائية

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on sport "حققنا نقطة هامة أمام الإسماعيلي، كنت أتمنى أن يكون الجونة في مركز أفضل في الدوري الممتاز".

وأوضح "قدمنا مباريات جيدة، ولكننا فقدنا نقاط لم يكن من المفترض ان نخسرها، على ملعبنا، والتي أثرت على موقعنا

في الدوري".

وواصل "لقد أديت المهمة المطلوبة مني، فالإدارة طلبت البقاء في الدوري، الموسم المقبل، ولم تطلب تحقيق مركز متقدم، وسوء التوفيق حال دون تحقيق موقع أفضل في جدول الترتيب، واشكر إدارة الجونة على كل شيء".

وتابع "الخوف من الهبوط أثر على لاعبي الفريق بشكل واضح خلال مباراة اليوم، وسيظهر الفارق في مباراتنا القادمة بعد أن انتهت الضغوط الواقعة على اللاعبين".