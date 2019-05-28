المقاصة يدرك تعادلا مستحقا امام طلائع الجيش

نجح فريق مصر المقاصة في ادراك التعادل امام طلائع الجيش بستاد جهاز رياضة العسكري ضمن الجولة الاخيرة. ضمن الجولة الاخيرة. تقدم الطلائع بهدف الشوط الاول في الدقيقة 21 لمصطفى محمد وتعادل للمقاصة الاثيوبي شيمسلي بيكلي في الدقيقة 46 ارتفع رصيد المقاصة الى 46 نقطة والطلائع الى 40 نقطة.

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