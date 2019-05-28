أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والذين لم يشاركوا في لقاء نهضة بركان المغربي أمس بنهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية فقرةتكتيكية تحت إشراف جروس المدير الفني
وشارك في هذه التقسيمة عماد السيد حارس مرمى الزمالك كلاعب للحفاظ
وتوج الزمالك أمس بكأس الكونفيدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي بركلات الجزاء.
كانت هذه تفاصيل خبر تدريبات تكتيكية وفنية للبدلاء والغائبين في نهائي الكونفيدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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