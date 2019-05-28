كريستيان جروس يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك

عقد السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك ، جلسة مع لاعبي الفريق ، قبل انطلاق مران اليوم ، هنأهم خلاله بالفوز بلقب الكونفدرالية الافريقية . هنأهم خلاله بالفوز بلقب الكونفدرالية الافريقية . وأشاد المدير الفني ، بالروح القتالية للاعبين خلال اللقاء وإصراراهم على الفوز باللقب الافريقي. وطالب جروس من لاعبي الزمالك ، غلق ملف الكونفدرالية الافريقية والتركيز في بطولة الدوري العام . وبدأ الزمالك استعداداته ، لخوض مباراة الانتاج الحربي ، المقرر لها الخميس المقبل .

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