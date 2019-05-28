الأهلي يخسر أمام سبورتنج بالدورة الفاصلة لسوبر اليد

فاز فريق كرة اليد رجال بنادي سبورتنج ، اليوم الأثنين على نظيرة الأهلي بنتيجة 21-19 ، في إطار الجولة الأولى من الدورة الثلاثية الفاصلة لتحديد بطل بطولةالسوبر للمحترفين لموسم 2018-2019 .
ومن المنتظر أن يلتقي سبورتنج غداً الثلاثاء مغ طلائع الجيش، قبل أن يواجه الأخير نظيرة الأهلي
الأربعاء القادم في ختام هذه الدورة الفاصلة لتحديد بطل المسابقة.
يشار أن الهدف من هذه البطولة تحديد المتأهل الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا النسخة القادمة، حيث أن الزمالك هو المتأهل الأول بعد تتويجه بلقب دوري المحترفين .
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