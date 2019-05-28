رياضة | بيريز يكشف سبب فشل لوبيتيجي مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيريز يكشف سبب فشل لوبيتيجي مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دافع فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، عن مدربه الفريق الأسبق جولين لوبيتيجي مشيراً إلى أنه افتقد للحظ مع النادي الملكي.

وقال بيريز، في تصريحاته عبر إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية: "بعد مغادرة زيدان، لوبتيجي كان خيارنا الأول، المدربين الآخرين لديهم عقود، يورجن كلوب كان لديه عقد لمدة 5 مواسم".

وتابع: "من الطبيعي أن تقوم الأندية بالتعاقد مع مدربين خلال كأس العالم وهذا حدث كثيراً، هناك بعض الأشخاص أثروا على رئيس الاتحاد الإسباني لإقالة لوبتيجي".

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وأشار: "قبل التعاقد مع لوبتيجي قمت بالتحدث مع الرئيس وأخبرني أن كل شيء على ما يرام ثم غير رأيه صباح اليوم الثاني وقرر إقالة المدرب، لم ندفع شيئاً للاتحاد الإسباني مقابل التعاقد مع لوبيتيجي لأنهم قاموا بإقالته".

وأردف: "لقد خسرنا الكثير من المباريات المتتالية وكان الوضع معقداً جداً، كان من الصعب أن افهم أن هذا الفريق لا يستطيع الفوز، تحليلنا هو أن الضغط أثر بشكلٍ كبير على الفريق".

واختتم حديثه عن لوبيتيجي قائلاً: "لوبتيجي قام بعمله على أكمل وجه، المشكلة لم تكن بالمدرب ولكن برؤوس اللاعبين الذين كانوا يحتاجون إلى الراحة".