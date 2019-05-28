رياضة | عاجل.. الجونة يضمن البقاء بالدوري بعد التعادل أمام الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الجونة يضمن البقاء بالدوري بعد التعادل أمام الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت مباراة الإسماعيلي ومضيفه الجونة بالتعادل السلبي بدون أهداف في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الأثنين على ملعب الجونة ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الممتاز.

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ورفع الجونة بهذا الفوز رصيده إلى 37 نقطة ليضمن البقاء في بطولة الدوري، كما رفع الدراويش رصيده للنقطة 43 في المركز السابع بجدول ترتيب المسابقة المحلية.

وفي باقي المباريات التي لعبت في نفس التوقيت ، انتهت مباراة المصري والداخلية بفوز الأول بثلاثة أهداف دون رد، كما تعادل مصر المقاصة وطلائع الجيش بهدف لمثله.