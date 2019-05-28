رياضة | تصريحات نارية.. بيريز يكشف أسباب رحيل زيدان ورونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريحات نارية.. بيريز يكشف أسباب رحيل زيدان ورونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، بعد التفاصيل الخاصة برحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس في صيف 2018.

ويعتقد بيريز في تصريحاته اليوم الإثنين، أن رحيل رونالدو ليس السبب في دخول الملكي للموسم بشكل سيء مشيراً إلى النادي يملك بدلاء للدون.

وقال فلورنتينو بيريز، خلال حديثه مع إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية: "افترض كريستيانو أنه يريد تحديات جديدة واستغل نهائي دوري أبطال أوروبا ليقول ذلك".

وتابع: "كريستيانو هو أفضل لاعب وقعت معه، كانت سنواته التسعة في النادي مثالية، ولم يخلق أي مشاكل".

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واستطرد: "لم يخبرنا كريستيانو أبدًا عن الضرائب التي لحقت به، ولم يطلب منا أبداً التدخل في القضية".

وأردف: "لا أعتقد أن مشاكل مدريد هذا الموسم كانت أنه لم يكن هناك بديل لكريستيانو، في النادي هناك لاعبون مثل بيل، أسينسيو، فينيسيوس".

كما انتقل "بيريز" للحديث عن رحيل الفرنسي زيدان، حيثُ قال: "غادر زيدان لأنه مرهق ، وهذا ما حدث لجميع اللاعبين هذا الموسم، باستثناء بنزيما".

وأوضح: "عندما يقرر زيدان شيئًا واحدًا من الصعب للغاية جعله يغير رأيه، فقد كان مصممًا على المغادرة لأنه مرهق، والعلاقة معه كانت مثالية".