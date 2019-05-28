رياضة | عاجل.. سر غياب طارق حامد والونش وجنش عن تدريبات الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. سر غياب طارق حامد والونش وجنش عن تدريبات الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل طارق حامد ومحمود الونش ومحمود جنش لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي راحة من التدريبات الجماعية المقامة حالياً بملعب النادي. وأدي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في لقاء نهضة بركان المغربي أمس بنهائي كأس الكونفيدرالية تدريبات استشفاء في جمانيزيوم النادي. Advertisements وتوج الزمالك أمس بكأس الكونفيدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان بركلات الجزاء.

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