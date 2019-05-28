رياضة | تدريبات إضافية لثنائي الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات إضافية لثنائي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض وليد سليمان، وصلاح محسن، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات إضافيه في نهاية مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

وخاض صلاح محسن تدريبات منفردة للتعامل مع الكرات العرضية. فيما خصص الجهاز الفني فقرة في نهاية المران لـ وليد سليمان للتعامل مع الضربات الثابتة.

وحرص مارتن لاسارتي، المدير الفني، على عقد جلسات منفردة مع أكثر من لاعب؛ لتحفيزهم للمرحلة المقبلة، ولتجهيز جميع اللاعبين من الناحيتين الفنية والمعنوية.