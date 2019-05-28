رياضة | لاسارتي يُصحح الأخطاء.. ومِرانٌ قويٌ لحراس مرمى الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يُصحح الأخطاء.. ومِرانٌ قويٌ لحراس مرمى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه، مساء اليوم، على ملعب التتش. اشتمل المران على جانب بدني، كما ركز الجهاز الفني على تدريبات الكرة، حيث خاض الفريق تقسيمة بطول الملعب. وطالب مارتن لاسارتي، المدير الفني، اللاعبين بسرعة نقل الكرة، وإنهاء الهجْمات. كما حرص على إيقاف المران أكثر من مرة لتصويب الأخطاء. وشهدت التدريبات حماسًا كبيرًا بين جميع اللاعبين.

كما خاض حراس الفريق تدريبات قوية، تحت إشراف طارق سليمان، مدرب الحراس، بمشاركة شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، وأحمد طارق؛ خماسي حراس مرمى الفريق.