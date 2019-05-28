رياضة | تقارير.. ميسي يطالب برشلونة بضم هذا الثنائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. ميسي يطالب برشلونة بضم هذا الثنائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الاثنين من العاصمة الاسبانية مدريد أن الارجنتيني ليونيل ميسي قائد البلوجرانا طلب من إدارة فريقه سرعة التعاقد مع أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد والمدافع ماتياس دي ليخت لاعب أياكس أمستردام الهولندي.

وتأتي طلبات ميسي بعد وضع ريال مدريد لأسماء كثيرة على طاولة المفاوضات من أجل ضمهم خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بعد خروج الملكي خالي الوفاض.

ولا يزال الريال يحلم بالحصول على خدمات نيمار نجم باريس سان جيرمان ولاعب برشلونة السابق ما جعل ميسي يطلب جريزمان ودي ليخت.