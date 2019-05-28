انت الان تتابع تفاصيل خبر "المحمدي".. نجم مصري متخصص بالصعود للدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 28 مايو 2019 12:51 صباحاً - بات الظهير المصري أحمد المحمدي متخصصاً في الصعود من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي إلى الدوري الممتاز؛ بعد عودة فريقه أستون فيلا إلى "دوري النخبة والأضواء".

وتغلّب أستون فيلا على ديربي كاونتي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت الاثنين على ملعب "ويمبلي"، في نهائي التصفيات النهائية المؤهلة لـ"البريميرليغ".

وعاد أستون فيلا للدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب 3 سنوات، ليرافق نوريتش سيتي وشيفيلد يونايتد، اللذين ضمنا في وقت سابق الظهور في البطولة الإنجليزية الأشهر في العالم.

Advertisements

وهذه المرة الثالثة التي ينجح فيها المحمدي في الصعود من "تشامبيون شيب" إلى "بريميرليغ"؛ إذ كان الصعود الأول للمحمدي مع هال سيتي، الذي لعب له معاراً من سندرلاند موسم (2012-2013)، حيث خاض في ذلك الموسم 41 مباراة بدوري الدرجة الأولى.

وصعد المحمدي موسم (2015-2016) مع هال سيتي أيضاً؛ بعد أن عبر عقبة دوري الدرجة الأولى، وكان أحد العناصر الأساسية، وخاض 41 مباراة أساسياً، كما لعب المباريات الفاصلة.

وعاد الدولي المصري للظهور في الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة، ولكن هذه المرة بقميص أستون فيلا، الذي كان أحد ركائزه الأساسية، وشارك بقميصه في 38 مباراة، فضلاً عن المباريات الفاصلة.