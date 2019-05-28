انت الان تتابع عامر حسين يحدد موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:كريم أحمد ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١١:١١ م
عامر حسين
أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن مباراة بيراميدز وحرس الحدود، في الأسبوع الـ34 للدوري الممتاز، تم تأجيلها لمدة 72 ساعة، على أن يقام لقاء الحرس والزمالك في هذا اليوم. كانت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، قد أعلنت صباح اليوم الإثنين عن تأجيل لقاء الأهلي والمقاولون، التي كان مقررا لها مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن الجولة الـ33 من منافسات الدوري الممتاز، لما بعد بطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري.
وقال عامر في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن المباراة ستقام يوم يوم 6 يونيو بدلا من 30 مايو الجاري، على أن يلتقي الحرس يوم 3 يونيو مع الزمالك. كان مصدر باتحاد الكرة قد كشف اليوم أن الزمالك سيخوض مواجهات الإنتاج والحرس والجونة أيام 30 مايو و3 يونيو و6 يونيو على الترتيب، على أن تقام مباراة الأهلي والزمالك
وقال عامر في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن المباراة ستقام يوم يوم 6 يونيو بدلا من 30 مايو الجاري، على أن يلتقي الحرس يوم 3 يونيو مع الزمالك.
كان مصدر باتحاد الكرة قد كشف اليوم أن الزمالك سيخوض مواجهات الإنتاج والحرس والجونة أيام 30 مايو و3 يونيو و6 يونيو على الترتيب، على أن تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم 28 يوليو.
وشهدت الأيام الماضية أزمة بين بعض الأندية واتحاد الكرة بسبب موعد الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري حيث طالب الأهلي وبتروجت وحرس الحدود بإقامة مباريات الجولة الـ34 في توقيت واحد وقبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص وأصدر مجلس إدارة الأهلي بيانا رسميا هدد خلاله بالانسحاب من مسابقة الدوري في حالة تأجيل أي مباراة له إلى ما بعد بطولة أمم إفريقيا 2019.
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