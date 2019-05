انت الان تتابع «الحذاء الممزق» يحسم أغلى مباراة في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١١:٤٥ م

حذاء جاك جريليش

شهدت مباراة أستون فيلا أمام ديربى كاونتى، التي جمعتهما عصر اليوم الإثنين، فى مباراة الـ"بلاى أوف" المؤهلة للدورى الإنجليزى "البريميرليج"، لقطة غريبة من جانب اللاعب جاك جريليش نجم أستون فيلا والذى ساهم فى صعود فريقه، للبريميرليج. والتقطت عدسات الكاميرات صورة مقربة لحذاء جريليش والذى كان ممزقًا للغاية، وفسر اللاعب خوضه المباراة بهذا الحذاء بظنه أنه يجلب له الحظ، ويبدو أن خطته نجحت بالفعل. وقال جاك جريليش عقب الانتصار الكبير: "وصلت بفريق طفولتي إلى الدوري الممتاز.. ليس لدي كلمات للتعبير. لقد كانت مباراة صعبة للغاية".

وأضاف قائد أستون فيلا: "الصعود إلى الدوري الممتاز يعني حرفيا كل شيء بالنسبة لي، نحن نعرف أين يجب أن يلعب هذا النادي". واختتم جريليش حديثه: "بقيت في الفريق بعد الهبوط، والآن عدنا، لقد قدت فريق طفولتي إلى الدوري الممتاز"! Jack Grealish wore his lucky boots today to help Aston Villa back into

