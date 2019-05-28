انت الان تتابع يونيون يتأهل إلى الدوري الألماني لأول مرة في تاريخه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٧ م

يونيون برلين

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي يونيون برلين في حسم بطاقة التأهل إلى بطولة الدوري الألماني الممتاز، لأول مرة في تاريخه، بعدما تعادل سلبيًا مع نظيره شتوتجارت، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، في إياب ملحق الصعود والهبوط، بعد أن انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل بهدفين لمثلهما، ليستفيد يونيون برلين بقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين، ويصبح شتوتجارت ثالث الهابطين من البوندسليجا، بعد نورنبرج الذي احتل المركز الثامن عشر والأخير، وهانوفر صاحب المركز السابع عشر.

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فريق يونيون برلين، سبق له أن خطف الأنظار في موسم 2001، عندما تأهل إلى نهائي كأس ألمانيا، قبل أن يخسر بثنائية نظيفة أمام شالكه، وحقق الصعود الأول له تاريخيًا إلى البوندسليجا مساء اليوم، ليصبح ثالث الصاعدين للدوري الألماني الممتاز، بعد كولن بطل القسم الثاني، ووصيفه بادربورن. يونيون برلين، سبق أن لعب