الامارات | حديد: سيف راشد أكثر جاهزية من عموري ويستحق الانضمام للمنتخب

شكرا لقرائتكم خبر عن حديد: سيف راشد أكثر جاهزية من عموري ويستحق الانضمام للمنتخب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استغرب اللاعب الدولي السابق والمستشار القانوني سالم حديد، تجاهل مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، الهولندي بيرت فان مارفيك، للاعب نادي الشارقة سيف راشد، وعدم اختياره ضمن القائمة الجديدة للمنتخب، على الرغم من أنه يعد من أفضل اللاعبين، مشدداً على أن سيف راشد يعد حالياً الأكثر جاهزية بدنياً وفنياً من المحترف في صفوف نادي الهلال السعودي عمر عبدالرحمن الذي تم اختياره في القائمة الجديدة للمنتخب، على الرغم من أنه لايزال يتعافى من الإصابة التي تعرض لها في اكتوبر الماضي وبحاجة الى تجهيز.

وقال سالم حديد لـ«الإمارات اليوم»: «سيف راشد قدم موسماً كروياً فوق الممتاز مع فريقه الشارقة بطل الدوري، ويعد أحد أبرز العناصر التي أسهمت في فوز الشارقة بلقب دوري الخليج العربي».

وخلت القائمة الجديدة للمنتخب التي ضمت 27 لاعباً استعداداً للمعسكر الخارجي في النمسا ضمن التحضيرات للتصفيات المؤهلة لمونديال 2022 من اسم سيف راشد، على الرغم من أنه كان من العناصر الأساسية للمنتخب في عهد المدرب السابق الإيطالي ألبيرتو زاكيروني.

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وأضاف سالم حديد: «على الرغم من أن مدرب المنتخب مارفيك اختار اللاعب عموري القادم من الإصابة، بعد خضوعه لعملية جراحية في الرباط الصليبي غاب على اثرها عن الملاعب لأكثر من ستة أشهر، إلا أن سيف راشد يعد حالياً هو الأكثر جاهزية والأكثر فائدة للمنتخب، ولذلك كان يجب عليه أن يضمه لصفوف المنتخب حتى يأخذ فرصته».

وأوضح: «سيف راشد لاعب صغير في السن (24 عاماً)، لذلك فان بإمكانه خدمة المنتخب الوطني لأكثر من خمس سنوات مقبلة».

وأكمل سالم حديد: «المنتخب في المرحلة المقبلة بحاجة كبيرة الى الوجوه الشابة التي يمكنها صنع الفريق».

وخاض سيف راشد مع فريقه جميع مبارياته في الدوري عدا مباراة واحدة فقط بداعي الإيقاف، وسجل هدفين، لكنه في المقابل صنع الكثير من الفرص.