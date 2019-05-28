الامارات | تين كات يلمِّح إلى تراجعه عن ترك الوحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن تين كات يلمِّح إلى تراجعه عن ترك الوحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألمح مدرب الوحدة، الهولندي هينيك تين كات، إلى إمكانية تراجعه عن قراره، الذي اتخذه قبل أيام بترك تدريب الفريق لظروف عائلية، وأعلن عنه الأسبوع الماضي قبل مباراة العنابي مع الاتحاد السعودي في دوري أبطال آسيا.

وقال تين كات، في المؤتمر الصحافي بعد مباراة الوحدة والعين، أول من أمس، في الجولة 26 والأخيرة لدوري الخليج العربي، والتي انتهت بفوز الوحدة بهدف نظيف واحتلاله المركز الثالث، وضمانه مقعداً في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل من بوابة الملحق: «منذ أن أعلنت قراري بالرحيل عن الفريق واللاعبون يتحدثون معي، والحديث لم ينقطع طوال الأسبوع الذي أعقب مباراة الاتحاد السعودي في دوري أبطال آسيا بجدة، وهذا هو الوضع الحالي الذي يمكنني التحدث فيه، ولكي أكون صريحاً لديَّ اجتماع مع إدارة شركة كرة القدم بالنادي (سيعقد اليوم)، وربما تتم فيه مناقشة استمراري مع الفريق، لكنه لا يتعلق بالمال، وطلبات سأقدمها للإدارة، لأنني أعلم أن الوحدة يقوم بصرف مستحقات اللاعبين والمدربين أولاً بأول».

وأضاف «لن أرفض الاستمرار في حال تغيرت الأمور مع عائلتي، لكنني أقول شكراً للجماهير، وأشكر نادي الوحدة أيضاً لمنحي الفرصة للعمل مع الفريق، وسأتحدث مع الإدارة لنرى ما يمكن أن يحدث في الأيام المقبلة».

وفي الوقت الذي ألمح فيه لإمكانية بقائه في تدريب الوحدة، فاجأ تين كات الجميع بكشف تفاصيل ما حدث له في نادي الجزيرة بالموسم الماضي، وسبب تركه للفريق، وقال: «قدمت عدداً كبيراً من لاعبي الجزيرة للمنتخب الوطني وأنا فخور بذلك، وفخور بالعمل الذي قدمته مع الجزيرة عندما كنت هناك، ولكن أشعر بخيبة أمل بسبب طريقة تعاملهم معي لأنهم رفضوا إعطائي مستحقاتي، رغم ما فعلته مع الجزيرة، وقد كنت صامتاً طوال الفترة الماضية، ولم أشأ الحديث عن ذلك احتراماً للنادي ومسؤوليه، ولكن حان الوقت للتحدث، فأنا غاضب جداً مما حدث معي، واليوم أكشف الحقائق والجميع يجب أن يعلم ما حدث».

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وعن مباراة العين، قال: «سعيد بالفوز، لكنني لست سعيداً بالفرص الكثيرة التي أهدرها اللاعبون، فقد أضعنا عدداً كبيراً جداً من الأهداف، لكن المهم أننا سجلنا في نهاية المباراة وكان تيغالي هو المنقذ كالعادة، ويستحق لقب هداف الدوري وأهنئه على ما قام به ويستحقه تماماً، وأشكر فريق العمل معي ومنظومة الفريق بالكامل، وأشكر اللاعبين».

وأضاف «في بعض الأحيان لم ندرك ما حققناه ولكن بعد التفكير نستطيع أن نقول كيف كان الفريق وإلى أين وصل، وواجهنا العديد من الضغوط، سواء من الجمهور أو الإعلام، ولكن العمل يداً واحدة أوصلنا إلى نتائج مميزة، وكانت لدينا فرصة كبيرة في الفوز بكأس الخليج العربي، وما حققه الفريق أمر رائع، رغم الغيابات الكثيرة التي عانيناها، وسعيد بأننا أفضل فريق في الدور الثاني من الموسم».

تيغالي: سعيد بلقب الهداف للمرة الثانية

قال مهاجم الوحدة تيغالي، هداف الدوري، إنه سعيد بفوزه بلقب هداف الدوري للمرة الثانية مع الوحدة، وسعيد بالمستوى الذي قدمه، وبمستوى الفريق بشكل عام، وقال: «شكراً لزملائي اللاعبين، الذين ساعدوني في ما وصلت إليه، لأكون هداف الدوري مجدداً، وأتمنى مساعدة الوحدة في الفوز ببطولات جديدة، لأن الوحدة ساعدني كثيراً».

وعن الموسم المقبل الذي يبدأ بدوري أبطال آسيا، قال: «سيكون موسماً رائعاً، لأننا بذلنا جهداً كبيراً هذا الموسم، وعملنا بشكل جيد، وحققنا نتائج جيدة في آسيا، وعلينا أن نستعد بشكل أقوى في فترة الإعداد للموسم الجديد».