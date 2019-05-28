الامارات | المبارك: مانشستر سيتي لا يمتلك أي لاعب من أغلى 10 صفقات في العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن المبارك: مانشستر سيتي لا يمتلك أي لاعب من أغلى 10 صفقات في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، خلدون المبارك، أن الانتقادات التي يتم توجيهها إلى «السيتي» سببها الغيرة من الإنجازات التي يحققها الفريق، مشيراً إلى أن مانشستر سيتي لا يضم في صفوفه أي لاعب من أغلى 10 صفقات في العالم.

وقال المبارك، في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام البريطانية، أول من أمس، إن منافسي بطل الدوري الإنجليزي، أبرموا العديد من الصفقات الكبيرة، التي لم يصل إليها مانشستر سيتي، وعلى سبيل المثال انضمام كل من الفرنسي بول بوغبا والبلجيكي روميلو لوكاكو إلى مانشستر يونايتد، مقابل 89 و75 مليون إسترليني على التوالي، كما اشترى ليفربول، المدافع الهولندي فيرغل فان دايك مقابل 75 مليون إسترليني.

وذكر في صحيفة «دايلي ميل»، أن مانشستر سيتي تعاقد مع الجزائري رياض محرز مقابل 60 مليون إسترليني، والفرنسي إيمريك لابورت مقابل 57 مليون إسترليني، والبلجيكي كيفن دي بروين مقابل 55 مليون إسترليني، والفرنسي ينيامين ميندي مقابل 52 مليون إسترليني.

وأضاف: «نعلم أنه من الصعب على منافسينا أن يشاهدوا الإنجازات التي حققها الفريق، رغم أننا لم نشترِ أغلى لاعب في (البريميرليغ)، وهو بول بوغبا، أو أغلى حارس مرمى، الإسباني كيبا اريزابالاغا الذي انضم إلى تشيلسي، أو أغلى مهاجم، وهو البلجيكي لوكاكو في صفوف مانشستر يونايتد».

ورداً على سؤال حول تصريحات رئيس الاتحاد الإسباني، خافير تيباس، التي هاجم خلالها مانشستر سيتي، قائلاً إن أموال النفط تدمر الكرة الأوروبية، موضحاً: «أرى أنها من العنصرية توجيه مثل هذه الاتهامات، ويجب على تيباس أن ينظر إلى الصفقات التي أبرمها ريال مدريد في 2000 عندما كان يضم أغلى الصفقات في العالم، بالتعاقد مع البرتغالي لويس فيغو، والفرنسي زين الدين زيدان، والإنجليزي ديفيد بيكهام، والبرازيلي رونالدو، إذ إنني أرى أن حديثه هذا عبارة عن نفاق وكلام غير واقعي، ومن جانبي ليس لدي وقت للتلميحات، وكما ذكرت أن مانشستر سيتي لا يضم أي لاعب من أغلى 10 صفقات في العالم».

وأكد المبارك، في تصريحاته، أنه يجب على الفرق الإنجليزية أن تبدأ في الوقوف ضد تصريحات تيباس وهجومه المستمر على البريميرليغ، واعتبر رئيس مانشستر سيتي أن هناك هجوماً على الدوري الإنجليزي، الذي تستعد أربعة فرق منه للعب النهائي على الألقاب القارية دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وقال: «هناك هجوم على الدوري الإنجليزي، لأنه أفضل دوري في العالم، وأبرز دليل خوض تشيلسي وأرسنال نهائي الدوري الأوروبي، وليفربول وتوتنهام نهائي دوري أبطال أوروبا».

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وأبدى الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر سيتي ثقته بأن النادي لا يشعر بالقلق بخصوص الاتهامات التي تم توجيهها له، قائلاً: «سننتصر دون شك في التحقيق المتعلق بانتهاكات مزعومة من بطل الدوري الإنجليزي للوائح اللعب النظيف المالي، ولا نشعر بالقلق، نحترم الهيئات الرقابية التي تؤدي عملها وأحترم أي عملية رقابية توجه لنا أسئلة، وعلينا الرد باحترافية، وهذا ما فعلناه، ونحن نتعامل مع كل هذه الكيانات وفقاً للمطلوب، ولدينا أجوبة واضحة لكل شيء».

وختم: «أثق بأننا سننتصر دون شك إذا تم الحكم وفقاً للحقائق، بينما إذا لم يكن الأمر يتعلق بالحقائق، ويتعلق بأشياء أخرى، فإن الأمور ستكون مختلفة».

خلدون المبارك:

«حديث رئيس الاتحاد الإسباني نفاق وكلام غير واقعي».

«انظروا إلى الصفقات التي أبرمها ريال مدريد في 2000».